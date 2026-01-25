Опубликован топ-10 управляющих компаний Рязани за 2025 год

При составлении рейтинга учитывали исполнение компаниями предписаний Госжилинспекции, отсутствие задолженностей, корректность данных в ГИС ЖКХ, мнение жителей. Всего в списке представлено 100 организаций из Рязани. В топ-10 по итогам 2025 года попали: УК «СК-Эксплуатация»; УК «Вишневые сады»; «УК Городок-сервис»; УЖК «Зеленый сад — мой дом»; УО «Горожанин»; УК «Мервинский»; «Жилсервис Рязань»; «Зеленая роща»; КА «Ирбис»; УК «Фаворит». В самом конце рейтинга — ООО «ЖЭУ № 12».