Над Рязанью засняли солнечный столб
Кадры сделали вечером в воскресенье, 25 января, в районе Дашки. Солнечный (световой) столб — визуальное атмосферное явление. Возникает из-за отражения света от поверхностей мельчайших ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе.
Над Рязанью засняли солнечный столб. Фото в редакцию РЗН. инфо прислали читатели.
