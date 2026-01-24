Мэр Рязани Борис Ясинский провел личный прием горожан

Один из заявителей предложил увековечить память своего деда — рязанского ветерана Великой Отечественной войны Ивана Александровича Любаева, погибшего в 1945 году. Глава поручил управлению общественных отношений и управлению градостроительства проработать варианты мемориализации и направить заявителю письменный ответ.

Глава администрации Рязани Борис Ясинский ответил на вопросы жителей в ходе личного приема, рассмотрев как личные, так и коммунальные обращения. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Жительница дома № 37 поселка Мехзавода пожаловалась на аварийное состояние инженерных сетей, крыши и водостоков, а также на бездействие управляющей компании. Поручено выездное обследование силами управления ЖКХ и жилищной инспекции. Также заявительница просила отремонтировать дорогу с устройством поручня на уклоне — соответствующее управление подтвердило, что ведется проектирование реконструкции участка с возможным расширением проезжей части и обустройством тротуара. По ее обращению о недостаточном движении общественного транспорта вечером поручено провести мониторинг и скорректировать расписание.

Еще одна группа жителей попросила вернуть остановку на улице Промышленной у гаражного кооператива «Темп-2» и установить полноценный остановочный комплекс. Управление дорожного хозяйства и транспорта проверит востребованность и правомерность восстановления остановки.

Отдельное обращение касалось подключения частного дома на улице Луковской к централизованной канализации. Заявительнице даны разъяснения.

Все обращения взяты на контроль, подчеркнули в мэрии.