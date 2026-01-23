Стал известен коэффициент рождаемости в Рязанской области в 2025 году

При этом в России общий коэффициент рождаемости снизился с 1.400 до 1.374. В центральной части страны он составляет 1.0-1.2, на Урале и в Сибири — 1.3-1.5, а в национальных республиках, особенно на Кавказе и в Южной Сибири, достигает максимальных значений. Самые низкие показатели наблюдаются в Ленинградской области (0.91), Смоленской области (1.01) и Мордовии (1.04), что частично связано с родильным туризмом в Санкт-Петербург и Москву, где коэффициенты составляют 1.25 и 1.41 соответственно.

Коэффициент рождаемости в Рязанской области по итогам 2025 года достиг отметки в 1.12. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Наивысшие показатели были зафиксированы в Чечне (2.59), Тыве (2.21), Ямало-Ненецком АО (2.01), Дагестане (1.78) и Республике Алтай (1.77). В Дагестане и других регионах возможны искажения данных из-за завышения численности населения.