Названо число студентов в рязанских вузах и ссузах

В вузах Рязанской области получают образование 30,4 тысяч студентов, в ссузах — 26,7 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе Рязаньстата. В 2025/2026 учебном году в регионе работают девять государственных высших учебных заведений, из них три филиала. 58% студентов проходят обучение по очной форме, 13% - по очно-заочной, 29% - по заочной. На первый курс приняли восемь тысяч человек. 28 организаций в Рязанской области, в том числе три филиала, реализуют программы среднего профессионального образования. 96% человек учатся очно.

