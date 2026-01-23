Рязань
Названо число студентов в рязанских вузах и ссузах
