Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы России достигли 769,1 млрд долларов и обновили исторический максимум. Об этом сообщает Банк России.

За период с 9 по 16 января резервы выросли на 16,6 млрд долларов, или на 2,2%. В ЦБ пояснили, что рост произошел в основном за счет положительной переоценки активов. На 9 января объем международных резервов составлял 752,5 млрд долларов.

Международные резервы включают монетарное золото, специальные права заимствования, резервную позицию в МВФ и средства в иностранной валюте, которые находятся в распоряжении Банка России и правительства РФ.