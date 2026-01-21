В Рязанской области в ДТП с грузовиком погиб мужчина

В Рязанском районе произошло смертельное ДТП с участием грузовых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по региону. 21 января, около 08:50, на 14-ом километре автодороги «Рязань-Скопин» столкнулись автомобили «Газель Некст» и «Шахман». В результате аварии водитель «Газели Некст», 47-летний житель Рязанской области, скончался на месте от полученных травм. Пассажира этого автомобиля, 20-летнего москвича, госпитализировали с травмами. Уточняется, что на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.

В Рязанском районе произошло смертельное ДТП с участием грузовых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по региону.

21 января, около 08:50, на 14-ом километре автодороги «Рязань-Скопин» столкнулись автомобили «Газель Некст» и «Шахман». В результате аварии водитель «Газели Некст», 47-летний житель Рязанской области, скончался на месте от полученных травм. Пассажира этого автомобиля, 20-летнего москвича, госпитализировали с травмами.

Уточняется, что на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.

Фото: ГАИ по Рязанской области.