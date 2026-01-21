Очевидцы сообщили о смертельном ДТП под Рязанью
Отмечается, что авария случилась 21 января возле деревни Синец Рязанского района. По словам очевидцев, столкнулись бензовоз и «Газель», один человек погиб. Судя по кадрам, на месте происшествия работают спасатели и реанимация. Официальная информация уточняется.
