75 украинских БПЛА сбили над Россией

Отмечается, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 45 — над территорией Краснодарского края, 9 — над Орловской областью, 7 беспилотников уничтожили над Черным морем, по три БПЛА над Ростовской областью и Республикой Крым, по два сбили над Астраханской и Брянской областями, по одному — над Воронежской областью и Азовским морем.