В центре Рязани закрылся японский ресторан «Нихон»

Заведение, расположенное на улице Кольцова, закрылось 20 января. Отмечается, что «Нихон» переезжает на другой адрес. «Сейчас мы в пути: собираем мечты, ароматы соевого соуса, тёплый свет фонарей и тихий дзен. Впереди — новый адрес, обновлённый ресторан „Нихон“ и ещё больше уюта, вкуса и тишины для души», — отметили в посте.