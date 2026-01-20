Рязанец хотел убить мужчину битой за знаки внимания к родственнице

По предварительной информации полицейских, родственница 24-летнего жителя Захаровского района работает на сельхозпредприятии с 39-летним мужчиной. Женщине показалось, что знаки внимания, которые оказывает ей коллега, неуместны. Она пожаловалась родственнику. Мужчина поехал в деревню. По описанию узнал на улице 39-летнего жителя и пригрозил ему убийством, если тот не перестанет общаться с его родственницей. При этом, как стало известно полицейским, злоумышленник размахивал бейсбольной битой и несколько раз ударил ей потерпевшего. Мужчина скрылся и обратился за помощью в полицию.

В деревне Поярково Михайловского района мужчина хотел убить битой местного жителя за знаки внимания к родственнице. Об этом сообщили 20 января в пресс-службе УМВД по региону.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, по которой грозит до двух лет тюрьмы. Злоумышленника доставили в отдел.