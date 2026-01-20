Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 20
-3°
Срд, 21
-5°
Чтв, 22
-8°
ЦБ USD 77.76 -0.07 20/01
ЦБ EUR 90.16 -0.38 20/01
Нал. USD 78.19 / 78.50 20/01 16:05
Нал. EUR 91.10 / 92.30 20/01 16:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
Вчера 18:11
1 063
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
751
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 425
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 398
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанец хотел убить мужчину битой за знаки внимания к родственнице
По предварительной информации полицейских, родственница 24-летнего жителя Захаровского района работает на сельхозпредприятии с 39-летним мужчиной. Женщине показалось, что знаки внимания, которые оказывает ей коллега, неуместны. Она пожаловалась родственнику. Мужчина поехал в деревню. По описанию узнал на улице 39-летнего жителя и пригрозил ему убийством, если тот не перестанет общаться с его родственницей. При этом, как стало известно полицейским, злоумышленник размахивал бейсбольной битой и несколько раз ударил ей потерпевшего. Мужчина скрылся и обратился за помощью в полицию.

В деревне Поярково Михайловского района мужчина хотел убить битой местного жителя за знаки внимания к родственнице. Об этом сообщили 20 января в пресс-службе УМВД по региону.

По предварительной информации полицейских, родственница 24-летнего жителя Захаровского района работает на сельхозпредприятии с 39-летним мужчиной. Женщине показалось, что знаки внимания, которые оказывает ей коллега, неуместны.

Она пожаловалась родственнику. Мужчина поехал в деревню. По описанию узнал на улице 39-летнего жителя и пригрозил ему убийством, если тот не перестанет общаться с его родственницей.

При этом, как стало известно полицейским, злоумышленник размахивал бейсбольной битой и несколько раз ударил ей потерпевшего. Мужчина скрылся и обратился за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, по которой грозит до двух лет тюрьмы. Злоумышленника доставили в отдел.