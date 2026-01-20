Рязанцы заметили оборвавшиеся провода

Рязанцы заметили оборвавшиеся провода. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань» вечером 19 января. По словам очевидцев, в районе Горрощи, возле школы № 34, упали провода. Местных жителей призвали к осторожности.