Под Рязанью браконьеры застрелили косулю

Инцидент произошел 20 января в Рязанском районе. Охотники задержаны. Изъято 4 единицы охотничьего огнестрельного оружия. По факту незаконной охоты написано заявление в ОМВД РФ по Рязанскому району для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 258 УК РФ.