«Газпром межрегионгаз Рязань» напомнила о своевременности поверки счетчиков газа

33841 абонент компании «Газпром межрегионгаз Рязань» должен будет провести поверку или замену своих приборов учета газа в 2026 году.

Решение о поверке или замене счетчика газа абонент принимает самостоятельно. Поверять приборы учета газа следует заблаговременно, не дожидаясь окончания межповерочного интервала.

Периодичность поверки указывается в паспорте прибора учета и может составлять от 4 до 12 лет. Важно, что межповерочный интервал отсчитывается не с момента установки счетчика, а от даты первичной поверки на заводе- изготовителе, указанной в паспорте газового счетчика.

По истечении межповерочного интервала, либо в случае нарушения целостности пломбы, показания счетчика об объеме потребленного газа не будут учтены. В таких случаях абонентам начисляется плата за газ по утвержденным нормативам потребления.

Узнать дату следующей поверки абоненты могут несколькими способами:

в паспорте газового счетчика;

в квитанциях, где компания заранее размещает напоминания;

в «Личном кабинете абонента» или в приложении «Мой газ».

«Своевременная поверка — это не только требование закона, но и гарантия точных расчетов за газ. Чтобы провести поверку прибора учета, необходимо обратиться в любую специализированную метрологическую организацию, которая имеет аккредитацию на проведение данных работ», — отметил заместитель генерального директор по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.

Справка:

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет поставки природного газа всем категориям потребителей Рязанской области.