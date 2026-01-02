В возрасте 66 лет умер актер Андрей Хорошев

Российский актер, режиссер и сценарист Андрей Хорошев скончался в возрасте 66 лет. Об этом 2 января сообщил портал «КиноТеатр. ру».

На странице артиста указаны даты жизни — 29 июня 1959 года и 1 января 2026 года. Причина смерти не раскрывается.

Андрей Хорошев родился в поселке Нахабино Московской области. Известность ему принесли роли в фильмах «Доктор Живаго», «Боец» и «Адмиралъ». В его фильмографии — более десяти кинокартин. Часть зрителей знала актера под творческим псевдонимом Андрей И.

Фото: REN-FILM.