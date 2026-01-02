Рязань
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
1 января 2026 12:13
1 123
Рязанцы, ушедшие в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо решила вспомнить тех рязанцев, котор...
31 декабря 2025 15:18
1 612
Толпы людей выстроились в очереди за покупками на новогодний стол. Пра...
А вы уже отправились за покупками для новогодней ночи?...
30 декабря 2025 20:15
1 344
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
29 декабря 2025 13:05
9 416
В возрасте 66 лет умер актер Андрей Хорошев
Российский актер, режиссер и сценарист Андрей Хорошев скончался в возрасте 66 лет. Об этом 2 января сообщил портал «КиноТеатр. ру».

На странице артиста указаны даты жизни — 29 июня 1959 года и 1 января 2026 года. Причина смерти не раскрывается.

Андрей Хорошев родился в поселке Нахабино Московской области. Известность ему принесли роли в фильмах «Доктор Живаго», «Боец» и «Адмиралъ». В его фильмографии — более десяти кинокартин. Часть зрителей знала актера под творческим псевдонимом Андрей И.

Фото: REN-FILM.