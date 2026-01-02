Депутат из Рязанской области исполнил мечту школьника из Чучково

В Рязанской области в рамках всероссийской акции «Елка желаний» депутат Государственной думы Андрей Макаров исполнил новогоднюю мечту пятиклассника Чучковской школы. 30 декабря подарок вручили в администрации Чучковского округа, сообщает ИД «Пресса».

Школьник Саша Клинов из многодетной семьи давно мечтал о новом самокате. Свое желание он направил на сайт акции с помощью учительницы. Мечту мальчика исполнил депутат Госдумы от Рязанской области, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Мама школьника Олеся Клинова поблагодарила парламентария за внимание и поддержку.