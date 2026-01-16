Россиянам рассказали, когда ожидать пика морозов

Также синоптик рассказал, что сильные заморозки (25-30 градусов) скуют Смоленскую, Нижегородскую, Калужскую, Брянскую области и Арзамас. Отмечается, что в пятницу, 16 января, под влиянием антициклона температура на западе Восточно-Европейской равнины будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы середины зимы.