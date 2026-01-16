Рязань
Как «не заглохнуть» зимой? Январский чек-лист от эксперта
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
«Начинай с нами дело»: в Рязанской области пройдут форумы для предпринимателей

В ближайшие два месяца в Спасском, Касимовском и Сасовском округах, а также в Рыбном состоятся форумы с участием предпринимателей из всех муниципалитетов Рязанской области «Начинай с нами дело». Об этом сообщили в пресс-службе АРБ.

Старт в Спасске — 28 января. Мероприятия организованы Союзом женщин России в партнерстве с фондом «Наше будущее» и правительством региона. Форумы станут практическими площадками для презентации актуальных мер поддержки бизнеса, обмена информацией и опытом.

Союз женщин России — общественная организация, одним из приоритетных направлений деятельности которой является поддержка предпринимательства. В Рязанской области работает региональное отделение Союза, при нем образован Клуб предпринимателей под руководством президента Рязанской Торгово-промышленной палаты Людмилы Козловой. Фонд «Наше будущее» помогает развивать социальное предпринимательство в России. Миссия фонда — выступать в качестве катализатора позитивных социальных изменений в обществе путем предоставления финансирования предприятиям, деятельность которых направлена на решение проблем общества.

В программе форумов «Начинай с нами дело» выступления спикеров, посвященные мерам государственной поддержки бизнеса, в том числе социальных предприятий, фермерских хозяйств, предпринимательства в сфере туризма. Особое внимание будет уделено выбору оптимальной системы налогообложения в условиях изменений в налоговом законодательстве, возможности получения льготных займов, использованию банковских инструментов для открытия и ведения собственного дела. Отдельной темой станут услуги Центра «Мой бизнес» Агентства развития бизнеса Рязанской области, включающие маркетинговое сопровождение, информационно-консультационную поддержку, инжиниринговые, образовательные и сервисные услуги.

«В нашем регионе сегодня работают больше 43 тысяч малых и средних предпринимателей, больше 100 социальных предпринимателей. Они производят качественную продукцию и оказывают необходимые услуги, создают рабочие места, обеспечивают наполняемость бюджета, стимулируют конкуренцию, реализуют важные социальные проекты и в целом повышают качество жизни людей. Небольшие предприятия — одна из важных основ и гарантов устойчивости экономики региона, и наша приоритетная задача оказать им помощь в меняющихся условиях. Форумы станут дополнительными площадками для информирования о возможностях, которыми предприниматели сегодня могут воспользоваться. Особенно важно, что форумы пройдут в районных центрах, что поможет действующим и начинающим предпринимателям из районов поделиться предложениями о необходимой им поддержке», — отмечает заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова.

Приглашаем предпринимателей и тех, кто планирует открыть свое дело, принять участие в форумах. Регистрация по ссылке.