Рязанская теннисистка Алиса Терентьева выиграла юниорский турнир в Индии

Рязанская теннисистка Алиса Терентьева стала победительницей юниорского турнира ITF World Tennis Tour Juniors J300 New Delhi, который прошел в Нью-Дели с 5 по 10 января. Об этом сообщает «Рязанский спорт».

Воспитанница рязанского ЦСП «Академия тенниса имени Н. Н. Озерова» завоевала золото в парном разряде, выступая в дуэте с россиянкой Александрой Чеишвили. Российская пара, получившая третий номер посева, прошла весь турнир без поражений и уверенно выиграла финал.

В решающем матче Терентьева и Чеишвили обыграли Офелию Корпанец Дэвис из Великобритании и Кали Супову из Словакии со счетом 6:2, 6:0.

В одиночном разряде Алиса Терентьева завершила выступление на ранней стадии, однако успешно компенсировала это победой в паре.