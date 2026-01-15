Росздравнадзор проверит данные о продаже опасных капель для глаз

Росздравнадзор начал изучение обращения ассоциации «Антиконтрафакт», которая сообщила о наличии потенциально опасных капель для глаз, свободно продающихся в интернете. Ассоциация провела исследование, в ходе которого выяснила, что у 43 наименований препаратов отсутствуют данные о госрегистрации, а у 21 препарата действие деклараций о соответствии приостановлено или прекращено. Общественники призвали Росздравнадзор принять меры по проверке продавцов, и в ведомстве подтвердили, что каждый факт будет тщательно проверен. Благодаря сотрудничеству с маркетплейсами, Росздравнадзор оперативно блокирует продажу препаратов.

Росздравнадзор начал изучение обращения ассоциации «Антиконтрафакт», которая сообщила о наличии потенциально опасных капель для глаз, свободно продающихся в интернете. Об этом пишет РИА Новости.

Как стало известно из заявления пресс-службы ведомства, ассоциация провела исследование, в ходе которого выяснила, что у 43 наименований препаратов отсутствуют данные о госрегистрации, а у 21 препарата действие деклараций о соответствии приостановлено или прекращено.

Общественники призвали Росздравнадзор принять меры по проверке продавцов, и в ведомстве подтвердили, что каждый факт будет тщательно проверен. Благодаря сотрудничеству с маркетплейсами, Росздравнадзор оперативно блокирует продажу препаратов.

Фото: yahoo! news.