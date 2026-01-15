Россиян предупредили о финансовых ловушках после новогодних праздников

После новогодних праздников мошенники активно используют финансовые трудности россиян, которые остались без денег до следующей зарплаты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов в сфере кибербезопасности. Специалисты объясняют, что в январе люди часто испытывают нехватку средств из-за больших трат на праздники и долгих выходных. Мошенники рассылают сообщения с предложениями о займах, компенсациях и помощи от государства, чтобы заманить жертв. Они используют мессенджеры, социальные сети и электронную почту, выдавая себя за банки и госорганизации. Также они могут предлагать ложные схемы рефинансирования кредитов и другие уловки.

