В Ногинске инженер поссорился с начальницей на корпоративе и пропал без вести

В Ногинске разыскивают 30-летнего инженера компании по производству фильтров «Барьер» Вадима Рачкова. Об этом сообщили в телеграм-канале «112».

Мужчина пропал 29 декабря после новогоднего корпоратива в ресторане «Паровоз». Последний раз его видели, когда он покинул заведение после ссоры с начальницей, с которой, по словам свидетелей, он едва не подрался.

Перед исчезновением Вадим успел позвонить другу и упомянуть о конфликте на работе. По информации коллег, после этого он заказал такси и уехал домой. Однако родители молодого человека начали волноваться, когда не получили от него известий.

Семья восстановила часть маршрута Вадима с помощью видеокамер в СНТ «Лотос», где он провел более двух часов. На последней записи видно, как он шатаясь прикрывает лицо курткой и исчезает из кадра на развилке.

По одной из версий, мужчина мог замерзнуть в сугробе.

Фото: 112.