Рязань заняла второе место в стране по объему экспорта несырьевых товаров

Рязанская область заняла первое место в ЦФО и второе место по стране в рейтинге Российского экспортного центра. Об этом рассказала зампред Юлия Швакова. Регион занял лидерские позиции по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0, который включает 15 инструментов по поддержке экспорта несырьевых неэнергетических товаров, в том числе участие в международных выставках и бизнес-миссиях, помощь в поиске потенциальных зарубежных партнеров, сертификация продукции и консультации по вопросам экспорта. В 2025 году региональные экспортеры приняли участие в 7 бизнес-миссиях и 27 выставках, а также заключены новые контракты с иностранными компаниями из более чем 30 стран.

