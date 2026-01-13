В Госдуме предложили изменить роль классных руководителей в школах

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил изменить статус классных руководителей в российских школах, превратив их в наставников. Об этом пишет РИА Новости.

В своем обращении к министру просвещения Сергею Кравцову и главе Минтруда Антону Котякову он призвал освободить классных руководителей от предметной учебной нагрузки и закрепить за ними новую роль.

По мнению Чернышова, это преобразование позволит усилить воспитательный потенциал образовательных учреждений и создать дополнительные ресурсы для предотвращения кризисных ситуаций среди учащихся. Депутат считает, что классные руководители должны сосредоточиться на работе с учениками, мониторинге их психологического состояния, организации воспитательных мероприятий и взаимодействии с родителями и специалистами, такими как школьные психологи и социальные педагоги.

Вице-спикер подчеркнул, что такие изменения помогут создать более доверительную и внимательную атмосферу в школах.