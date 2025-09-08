В Шацком районе волонтеры нашли заблудившуюся женщину грибника

Заблудившуюся женщину грибника нашли в рязанском лесу. Об этом сообщил ПСО «Мещера» в своих соцсетях. Она заблудилась 7 сентября в районе Успенской рощи Шацкого района. Волонтеры определили ее местоположение и помогли выбраться. Ранее они вывели из леса еще двух грибников, которые заблудились в районе поселка Красный городок Кораблинского района.