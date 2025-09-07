Еще двух заблудившихся грибников нашли в рязанском лесу

Грибники заблудились 7 сентября в районе поселка Красный городок Кораблинского района. Волонтеры определили их местоположение и помогли выбраться. Ранее они вывели из леса группу грибников, которая заблудилась в районе села Назаровка Чучковского района.

