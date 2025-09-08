В Рязанской области увеличат выплаты за привлечение к заключению контрактов СВО

В Рязанской области намерены увеличить выплаты за привлечение к заключению военных контрактов до 574 тысяч 713 рублей. Опубликован соответствующий проект постановления.

Речь идет о вознаграждениях за лиц, которые проживают в других регионах России, но заключили контракт на территории Рязанской области.

Принятие постановления потребует выделения допфинансирования из областного бюджета, отмечено в документе.

Ранее сумма вознаграждения была равна 344 тысячам. Также 57 тысяч 471 рубль платят за граждан, проживающих в Рязанской области и 80 тысяч 460 рублей за иностранных граждан, привлеченных к заключению контракта на территории региона.