В Рязани улицу Лизы Чайкиной отремонтировали за 9,8 млн рублей

Отремонтирован участок протяженностью почти 500 метров от улицы Халтурина до Старообрядческого проезда. В понедельник, 8 сентября, состоялась приемка работ. Помимо дорожного полотна, обустроен тротуар вдоль забора детского сада № 78 и примыкание к воротам учреждения. На отремонтированном участке нанесена разметка, установлены дорожные знаки и «лежачие полицейские».