В Рязани намерены уточнить возраст города

Исследованием возраста Рязани займется региональное отделение Российского исторического общества. «Наш город действительно древний, ему исполнилось 930 лет. Но мы работаем над тем, чтобы возраст Рязани уточнить. Мы понимаем и знаем, что первые поселения на территории города были задолго до первых упоминаний в письменных источниках», — рассказал ректор РГУ Дмитрий Боков. Напомним, мероприятия в рамках Международного форума древних городов состоялись 5-6 сентября в Рязани.

Исследователи намерены уточнить возраст Рязани. Об этом на центральной сессии VIII Международного форума древних городов: «Память. Традиции. Будущее» сообщил ректор РГУ имени Есенина Дмитрий Боков.

Отмечается, что исследованием возраста Рязани займется региональное отделение Российского исторического общества.

«Наш город действительно древний, ему исполнилось 930 лет. Но мы работаем над тем, чтобы возраст Рязани уточнить. Мы понимаем и знаем, что первые поселения на территории города были задолго до первых упоминаний в письменных источниках», — рассказал Дмитрий Боков.

Напомним, мероприятия в рамках Международного форума древних городов состоялись 5-6 сентября в Рязани.