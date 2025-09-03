В Рязани представили программу VIII Международного форума древних городов

В Рязани представили программу VIII Международного форума древних городов. Корреспондент РЗН. Инфо присутствовала на тематическом пресс-завтраке в среду, 3 сентября.

«Все мероприятия посвящены Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — сообщила министр культуры региона Елена Рохлина.

В пятницу, 5 сентября, с 11:00 до 18:55 на главной сцене около цирка представят концертную программу «Память. Традиции. Будущее», выступят ансамбли «Радуница», «Рязаночка», Рязанский академический хор имени Евгения Попова, Рязанский симфонический оркестр под руководством Сергея Оселкова и группа Feelin’s. Кроме того, на пятницу запланировано проведение V регионального фестиваля «Активное долголетие — здоровая Рязань» и различных мастер-классов.

Завершится первый день форума древних городов выступлением хедлайнеров. В 19:00 на сцену выйдет группа «ПослеZавтра», а в 20:00 — певица Влада MIRAVI.

В субботу, 6 сентября, на Лыбедском бульваре состоятся мероприятия, посвященные Дню многодетных семей Рязанской области. С 11:00 до 20:00 на главной сцене форума представят свои программы ансамбли «Русская песня», «ФедораFolk», «Севастополь», «Донбасс», DJ Marco Krasso, а также уличный музыкальный театр «4/8». А в 20:00 для рязанцев выступит Лариса Долина.

На участке Лыбедского бульвара от моста на улице Ленина до цирка на протяжении двух дней проведения форума будут работать спортивные, интерактивные и ремесленные площадки, маркет локальных брендов, зоны детской анимации. Также обустроят территории для джампинга, стритбола, многоборья, спортивной гимнастики, сухого бассейна, надувного батута и крафтовых игр.

Кроме того, в рамках форума рязанцам предлагают посетить в библиотеке имени Горького презентацию культурно-просветительских проектов «Для семьи, для страны, для будущего», ярмарку локальных брендов «Смыслы» и выставочные экспозиции: «Свет строк есенинских, дошедших до Берлина», «Будьте сердцем в вышних, и будете всегда на Выше», «Миллионы лет под землей», «Рязанские губернаторы: галерея портретов».

Возрастное ограничение — 0+