В России выявили опасные бактерии в мясных продуктов марки METRO Chef

В гипермаркете METRO нашли опасные бактерии в мясных продуктах. Об этом сообщили в телеграм-канале «SHOT Проверка». Специалисты обнаружили листерию в бедре телятины под маркой METRO Chef, которую производит компания «Филье Проперти». Заражённое мясо нашли в магазине на Ленинградском шоссе в Москве. Листерия может вызвать серьёзные болезни, такие как сепсис и менингит. Также в Татарстане в замороженных котлетах «Семейные» от местного мясокомбината нашли сальмонеллу, которая может вызвать пищевое отравление. За эти нарушения торговой сети METRO сделали предупреждение.

Позже кампания METRO прокомментировала ситуацию с качеством мяса под маркой METRO Chef.