METRO прокомментировала ситуацию с качеством мяса под маркой METRO Chef

Компания METRO дала официальный комментарий в связи с недавней новости о качества мяса под маркой METRO Chef. Пресс-служба компании подтвердила, что безопасность и качество продукции являются их приоритетом. В ответ на предписания надзорных органов, METRO сняла с реализации и утилизировала всю партию мяса, в которой были выявлены нарушения. Компания также сообщила о том, что усиливает контроль за данной категорией продукции и увеличивает количество лабораторных испытаний от поставщика. METRO продолжает активно сотрудничать с производителем и Роспотребнадзором, чтобы минимизировать любые риски для потребителей. Ранее сообщалось, что в России выявили опасные бактерии в мясных продуктов марки METRO Chef.

Компания METRO дала официальный комментарий в связи с недавней новости о качества мяса под маркой METRO Chef.

Пресс-служба компании подтвердила, что безопасность и качество продукции являются их приоритетом. В ответ на предписания надзорных органов, METRO сняла с реализации и утилизировала всю партию мяса, в которой были выявлены нарушения.

Компания также сообщила о том, что усиливает контроль за данной категорией продукции и увеличивает количество лабораторных испытаний от поставщика.

METRO продолжает активно сотрудничать с производителем и Роспотребнадзором, чтобы минимизировать любые риски для потребителей. «Мы постоянно инвестируем в развитие и контроль качества METRO Chef, обеспечивая соответствие высоким стандартам безопасности», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в России выявили опасные бактерии в мясных продуктов марки METRO Chef.