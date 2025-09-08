В Екатеринбурге задержали одного из сбежавших террористов

В Екатеринбурге задержали одного из сбежавших террористов. Об этом сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Сотрудники МВД и ФСБ поймали ночью 24-летнего Александра Черепанова*. Во время задержания он не сопротивлялся, мужчину отправили на допрос.

Второй преступник — Иван Корюков* — все еще в розыске, предполагается, что он может быть в СНТ.

Напомним, обоих злоумышленников осудили за «Покушение на террористический акт, совершенный группой лиц» — они поджигали военкоматы в российских городах. О побеге преступников стало известно 1 сентября.

*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга