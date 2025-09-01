В Екатеринбурге сбежали два заключенных, работавших на ВСУ

В Екатеринбурге произошел побег двух заключенных, которые ранее находились под стражей за попытку поджога военкомата. Об этом сообщил телеграм-канал «Плохие новости».

24-летний Александр и 25-летний Иван, задержанные в прошлом году, планировали совершить акт вандализма с использованием пятилитровой канистры бензина, однако их поймали сотрудники спецслужб до реализации замысла.

За поджог им обещали вознаграждение в размере 40 000 рублей.

Теперь силовики обвиняют молодых людей в попытке совершения теракта, а также в покушении на публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма.

В настоящее время правоохранительные органы активно разыскивают сбежавших заключенных.

Фото: Плохие новости 18+