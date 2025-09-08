Опубликованы снимки с фотозоны фестиваля «Подбелка-2025»
В течение праздника рязанцы и гости города фотографировались с музыкальными инструментами: гитарами, клавишами и барабаном. Целиком фоторепортаж можно посмотреть здесь.
Опубликованы снимки с фотозоны «Подбелки-2025». Фоторепортаж опубликовали в группе фестиваля уличных музыкантов.
Учредитель и организатор фестиваля «Подбелка-2025» — агентство РЗН. Инфо. Мероприятие прошло при поддержке правительства Рязанской области и администрации Рязани.
