Опубликованы снимки с фотозоны фестиваля «Подбелка-2025»

В течение праздника рязанцы и гости города фотографировались с музыкальными инструментами: гитарами, клавишами и барабаном. Целиком фоторепортаж можно посмотреть здесь.

Опубликованы снимки с фотозоны «Подбелки-2025». Фоторепортаж опубликовали в группе фестиваля уличных музыкантов.

Учредитель и организатор фестиваля «Подбелка-2025» — агентство РЗН. Инфо. Мероприятие прошло при поддержке правительства Рязанской области и администрации Рязани.

