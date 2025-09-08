Над Рязанской областью за ночь сбили один украинский беспилотник

Над Рязанской областью сбили украинский БПЛА. Об этом сообщило Минобороны. Один беспилотник самолетного типа дежурные средства ПВО перехватили над Рязанской областью с 23:05 7 сентября до 3:00 8 сентября. Всего над Россией за это время сбили 7 дронов.