Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область прошлой ночью
Губернатор региона Павел Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область. Пост об этом размещен в его соцсетях. «Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбит БПЛА», — написал глава региона. Также он отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и ущерба нет.
Напомним, один БПЛА самолетного типа дежурные средства ПВО перехватили ночью с седьмого на восьмое сентября.