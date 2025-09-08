Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область прошлой ночью

Губернатор региона Павел Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область. Пост об этом размещен в его соцсетях. «Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбит БПЛА», — написал глава региона. Также он отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и ущерба нет.

Напомним, один БПЛА самолетного типа дежурные средства ПВО перехватили ночью с седьмого на восьмое сентября.