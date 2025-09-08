Х5 снова стала закупать продукцию Mars для сетей «Пятерочка» и «Перекресток»

Ретейлер отказался от этих сладостей в июле из-за высоких отпускных цен. Отмечается, что компании смогли найти взаимовыгодные условия для долгосрочного партнерства. Среди брендов Mars — одноименные шоколадные батончики, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit.