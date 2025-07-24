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Shot: сладости Snickers, Twix, Mars исчезнут из «Пятерочки»
По данным канала, ретейлер X5 остановил закупку продукции российской компании Mars. Причиной такого решения, по информации издания, стали слишком завышенные закупочные цены. Отмечается, что продукция компании исчезнет из «Пятерочки» и «Перекрестка» в августе — сентябре. Справка: Mars выпускает и продает в России шоколадные батончики и конфеты Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way, «Коркунов», драже M&Ms и Skittles, жевательную резинку Orbit, Eclipse, Wrigley’s.

Сладости Snickers, Twix, Mars исчезнут из «Пятерочки». Об этом сообщает Shot.

По данным канала, ретейлер X5 остановил закупку продукции российской компании Mars. Причиной такого решения, по информации издания, стали слишком завышенные закупочные цены. Отмечается, что продукция компании исчезнет из «Пятерочки» и «Перекрестка» в августе — сентябре.

Справка:

Mars выпускает и продает в России шоколадные батончики и конфеты Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way, «Коркунов», драже M&Ms и Skittles, жевательную резинку Orbit, Eclipse, Wrigley’s.