ГАИ сообщила о пострадавших в ДТП с мотоциклом на улице Горького

5 сентября около 21:30 в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ Рязанской области. 36-летняя женщина за рулем автомобиля «Киа Рио» столкнулась с мотоциклом «Сузуки», которым управлял 23-летний местный житель. В результате аварии пострадал водитель мотоцикла и 37-летний пассажир автомобиля. Оба получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее в соцсетях сообщили о аварии с мотоциклистом.

Фото: Госавтоинспекция Рязанской области