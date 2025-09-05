На улице Горького мотоциклист врезался в машину

В Рязани, на улице Горького, произошло ДТП с мотоциклом. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». По словам автора поста, мотоциклист врезался в машину. Уточняется, что на месте происшествия работает реанимация. О состоянии мотоциклиста пока неизвестно.