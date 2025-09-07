Волонтеры помогли выбраться группе грибников из леса в Рязанской области
Волонтеры помогли выбраться группе грибников из леса в Рязанской области. Об этом сообщил ПСО «Мещера».
Группа грибников заблудилась в районе села Назаровка Чучковского района 7 сентября. Волонтеры определили местоположение рязанцев.
Грибники самостоятельно вышли на дорогу, получив рекомендации.
Ранее волонтеры помогли заблудившейся женщине выйти из леса в Сасовском округе.