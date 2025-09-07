Рязанские волонтеры помогли выйти из леса заблудившейся женщине
Женщина заблудилась в районе села Берестянки Сасовского округа 6 сентября. Волонтеры определили местоположение женщины. Она получила рекомендации и самостоятельно вышла из леса к железнодорожной станции.
