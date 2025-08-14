В Рязани начался первый этап благоустройства Севастопольской аллеи
Подрядчик выполнит следующие виды работ: планировка территории и устройство дорожек; установка малых архитектурных форм; озеленение и создание комфортной среды. Также на Севастопольской аллее появится скульптурная композиция «Молодой нахимовец с девушкой». Подрядчик должен завершить все работы до конца 2025 года. Напомним, на ремонт Севастопольской аллеи на улице Черновицкой потратят три миллиона 750 тысяч рублей.
В Рязани в районе пересечения улицы Черновицкой и улицы Гагарина начался первый этап благоустройства Севастопольской аллеи. Об этом 14 августа сообщили в МЦУ города.
Подрядчик выполнит следующие виды работ:
- планировка территории и устройство дорожек;
- установка малых архитектурных форм;
- озеленение и создание комфортной среды.
Также на Севастопольской аллее появится скульптурная композиция «Молодой нахимовец с девушкой».
Подрядчик должен завершить все работы до конца 2025 года.
Напомним, на ремонт Севастопольской аллеи на улице Черновицкой потратят три миллиона 750 тысяч рублей.
Фото: МЦУ Рязани