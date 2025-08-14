В Рязани начался первый этап благоустройства Севастопольской аллеи

Подрядчик выполнит следующие виды работ: планировка территории и устройство дорожек; установка малых архитектурных форм; озеленение и создание комфортной среды. Также на Севастопольской аллее появится скульптурная композиция «Молодой нахимовец с девушкой». Подрядчик должен завершить все работы до конца 2025 года. Напомним, на ремонт Севастопольской аллеи на улице Черновицкой потратят три миллиона 750 тысяч рублей.

Фото: МЦУ Рязани