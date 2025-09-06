Эксперты: российская вакцина от рака готова к применению

«В конце лета 2025 года мы направили в министерство здравоохранения документы для получения разрешения на клиническое применение вакцины», — отметила руководитель ФМБА и бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее словам, исследования длились несколько лет, последние три из которых были регламентированными доклиническими испытаниями. Они подтвердили, что вакцина безопасна даже при многократном применении и способна значительно замедлять рост опухолей — в некоторых случаях на 60-80%.

«Кроме того, мы зафиксировали повышение выживаемости пациентов, что является крайне важным показателем», — подчеркнула она.

Специалист рассказала, что в первую очередь вакцина будет использоваться для лечения колоректального рака.

«Параллельно ведем работу над вакцинами для лечения глиобластомы — одной из самых агрессивных опухолей головного мозга, а также особых форм меланомы, включая меланому глазных оболочек», — рассказала Скворцова.

Она добавила, что эти виды рака характеризуются быстрым прогрессированием и высокой смертностью, поэтому разработка эффективных препаратов особенно актуальна.

Ранее сообщалось, что в России также ведутся разработки вакцин против рака молочной и поджелудочной желез.