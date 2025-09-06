Рязань
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
5 сентября 2025 15:54
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 2025 15:54
681
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
3 сентября 16:10
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 212
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 103
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
28 августа 14:15
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
6 370
Эксперты: российская вакцина от рака готова к применению
Российская вакцина против рака прошла доклинические испытания и доказала свою безопасность и высокую эффективность. Об этом в интервью «Известиям» рассказала руководитель ФМБА и бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«В конце лета 2025 года мы направили в министерство здравоохранения документы для получения разрешения на клиническое применение вакцины», — отметила Скворцова.

По ее словам, исследования длились несколько лет, последние три из которых были регламентированными доклиническими испытаниями. Они подтвердили, что вакцина безопасна даже при многократном применении и способна значительно замедлять рост опухолей — в некоторых случаях на 60-80%.

«Кроме того, мы зафиксировали повышение выживаемости пациентов, что является крайне важным показателем», — подчеркнула она.

Специалист рассказала, что в первую очередь вакцина будет использоваться для лечения колоректального рака.

«Параллельно ведем работу над вакцинами для лечения глиобластомы — одной из самых агрессивных опухолей головного мозга, а также особых форм меланомы, включая меланому глазных оболочек», — рассказала Скворцова.

Она добавила, что эти виды рака характеризуются быстрым прогрессированием и высокой смертностью, поэтому разработка эффективных препаратов особенно актуальна.

Ранее сообщалось, что в России также ведутся разработки вакцин против рака молочной и поджелудочной желез.