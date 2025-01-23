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В России создадут вакцину против рака груди и поджелудочной железы
Соответствующие испытания могут начаться в конце 2025 или в начале 2026 года.

В России создадут вакцину против рака груди и поджелудочной железы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

По его словам, соответствующие испытания могут начаться в конце 2025 или в начале 2026 года.

«Если они [объемы финансирования] будут такие, как мы договаривались, ожидали, то мы начнем очень интенсивно параллельно с меланомой, где все отработано, делать другие модели онкологических заболеваний для того, чтобы вслед за меланомой тоже была возможность создавать вакцины против мелкоклеточного рака легких, как известно, самого распространенного рака человека с наибольшей летальностью, тяжелыми исходами. Далее, по всей видимости, определенные [разновидности] рака почек, возможно, рак груди и рак поджелудочной железы — вот наши планы», — рассказал ученый.

Он добавил, что исследования онковакцин на пациентах с меланомой планируется начать в сентябре 2025 года.