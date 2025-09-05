В Рязани отключат Вечный огонь

Вечный огонь отключат 6 и 7 сентября. На месте специалисты проведут работы по благоустройству монумента на площади Победы. Напомним, реконструкция ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На площади Победы проводят ремонт скульптурной группы, стены-стелы, обелиска, замену покрытий ступеней, постаментов, старых столбов освещения, укладку новой кабельной канализации (для того, чтобы убрать проводку под землю).