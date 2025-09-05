Суд продлил арест экс-главы рязанского минстроя Василевского

Советский районный суд на заседании 5 сентября отклонил ходатайство защитника Д. Василевского о замене меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест или залог. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В результате, срок содержания под стражей был продлен на один месяц, что составляет в общей сложности 11 месяцев и 29 суток, до 10 октября 2025 года включительно.

Напомним, Дмитрий Василевский обвиняется в совершении нескольких тяжких преступлений, включая коррупцию и попытку мошенничества.

Ранее сообщалось о том, что экс-главу рязанского минстроя Василевского оставили под стражей до сентября.

