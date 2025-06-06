Экс-главу рязанского минстроя Василевского оставили под стражей до сентября

Заседание по делу Василевского прошло 5 июня. Чиновника оставили под стражей до 10 сентября 2025 года. Напомним, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, организованном группой лиц, повлекшем лишение права на жилое помещение. Также Василевский обвиняется во взятке в размере 30% от прибыли, которая была бы получена в результате выполнения обязательств по контрактам о строительстве жилых домов. Ему грозит до 15 лет колонии.

Экс-главу рязанского минстроя Василевского оставили под стражей до сентября. Об этом сообщает Советский суд Рязани.

Заседание по делу Василевского прошло 5 июня. Чиновника оставили под стражей до 10 сентября 2025 года.

Напомним, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, организованном группой лиц, повлекшем лишение права на жилое помещение. Также Василевский обвиняется во взятке в размере 30% от прибыли, которая была бы получена в результате выполнения обязательств по контрактам о строительстве жилых домов.

Ему грозит до 15 лет колонии.