Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего мужчины

Игорь Туз пропал 28 июля 2025 года в Москве. Он может находиться в Рязани. Приметы: рост — 178 сантиметров, плотного телосложения, волосы — темно-русые, глаза — зелено-карие. Одежда: серая футболка, темно-синие брюки, черные ботинки. С собой у мужчины была черная сумка. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам 112; 8 (800) 700-54-52.